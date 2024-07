Schwierige wirtschaftliche Lage in NRW Arbeitslosigkeit zieht an – Quote bei 7,6 Prozent

Die Lage war in den Regionen des bevölkerungsreichsten Bundeslandes unterschiedlich: Das Münsterland hatte Mitte Juli den Angaben zufolge nur eine Arbeitslosenquote von 5,0 Prozent, in Ostwestfalen-Lippe lag der Wert bei 6,3 Prozent und in Südwestfalen bei 6,2 Prozent. Das Bergische Land verzeichnete die Arbeitslosenquote von 7,3 Prozent und das Rheinland von 7,4 Prozent. Das Ruhrgebiet war in der Regionalstatistik mit 10,2 Prozent wie üblich Negativ-Spitzenreiter.