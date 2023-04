Arbeitslosenzahl steigt sogar Frühjahrsbelebung am NRW-Arbeitsmarkt bleibt aus

Die Inflation hat sich weiter abgeschwächt, sie liegt aber noch immer auf einem hohen Niveau. Im April seien die Verbraucherpreise in Nordrhein-Westfalen 6,8 Prozent höher gewesen als im Vorjahresmonat, teilte das Landesstatistikamt IT.NRW am Freitag in Düsseldorf mit. Im Februar hatte der Wert bei 8,5 Prozent gelegen und im März bei 6,9 Prozent. Preistreiber im April waren Nahrungsmittel, die sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 17,6 Prozent verteuerten. Möhren, Quark und Sahne kosteten zum Beispiel wesentlich mehr als zuvor. In anderen Bereichen mussten die Verbraucher hingegen nicht mehr so tief in die Tasche greifen, etwa beim Tanken.