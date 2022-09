Arbeitgeber-Präsident Kirchhoff zur Metall-Tarifrunde : „Wir können die Inflation nicht ausgleichen“

Vor der Tarifverhandlung für 700.000 Beschäftigte in NRW lehnt Arbeitgeber-Präsident Kirchhoff die Acht-Prozent-Forderung der IG Metall als überhöht ab: „Es war noch nie so schwierig wie jetzt.“ Von Mona Neubaur fordert er Druck auf Habeck, die Atomkraftwerke länger laufen zu lassen.

Auf Schalke treffen in einer Woche IG Metall und NRW-Arbeitgeber aufeinander. Die Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Lohn für die 700.000 Beschäftigten bei Metall- und Elektrobetrieben. Arndt Kirchhoff, Präsident von Unternehmer NRW, lehnt das als unrealistisch ab: „Acht Prozent sind absolut unverträglich und überhöht“, sagte Kirchhoff vor Journalisten. „Wir können die Inflation nicht ausgleichen.“ Die Tarifpartner hätten die große Verantwortung, eine Preis-Lohn-Spirale zu verhindern. Dies sei die höchste Forderung seit 2008.

Hier sieht Kirchhoff auch Bund und Land in der Pflicht. „Beim Entlastungspaket sind die Unternehmen vergessen worden, die Unternehmen brauchen Hilfe bei den Energiepreisen“, sagte er in Richtung des Bundes. Aber auch das Land müsse etwas tun. NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur sollte auf Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (beide Grüne) einwirken, damit er die drei verbleibenden Atommeiler weiterlaufen lässt. „Alle Kraftwerke müssen laufen, ein höheres Angebot wirkt auch preisdämpfend.“ Habeck habe zwar Fehler gemacht, aber er genieße weiter das Vertrauen der Arbeitgeber. „Da muss nur nachgesteuert werden.“

Kirchhoff kritisierte, dass die IG Metall die vergangenen beiden Tarifabschlüsse „schlecht rede“, bei denen NRW den Pilotabschluss für die deutsche Metall- und Elektrobranche geschafft hat. Ob das auch dieses Mal gelingt, ist offen. Die Friedenspflicht endet am 28. Oktober, danach sind auch Streiks möglich. Kirchhoff warnte die Gewerkschaft vor harten Auseinandersetzungen: „Wir dürfen den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht verlieren.“

Natürlich wollten auch die Arbeitgeber ihren Belegschaften entgegenkommen, die unter der Inflation leiden. Aber dies müsse für die Betrieb verkraftbar sein, so Kirchhoff. Hohe Einmalzahlungen seien hier ein Weg, da diese nicht zu einer tabellenwirksamen Lohnerhöhung führen. Er begrüßt, dass Unternehmen ihren Mitarbeitern eine steuer- und abgabenfreie Sonderzahlung von 3000 Euro geben können, was Teil des Entlastungspaketes ist. „Das könnte ein Weg sein.“ Die Unternehmen würden aber erst einmal abwarten, was die Tarifrunde ergäbe.