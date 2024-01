So hoch wie zuletzt 1990 Zahl der Erwerbstätigen erreicht 2023 Höchststand

Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, gingen im Jahresdurchschnitt 2023 rund 45,9 Millionen Menschen einer bezahlten Arbeit nach. Das waren so viele wie noch nie seit der deutschen Vereinigung im Jahr 1990.