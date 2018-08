Winzer profitieren von Hitze: Federweißerlese beginnt so früh wie noch nie

Berlin Nach Angaben des Deutschen Weininstituts startet die Hauptweinlese in diesem Jahr etwa zwei bis drei Wochen früher. Hintergrund ist das konstant warme Wetter in Deutschland.

So früh wie noch nie hat am Montag in Rheinland-Pfalz die Weinlese begonnen. Gestartet wurde in Lörzweiler in Rheinhessen mit der Federweißerlese, zu der das Deutsche Weininstitut (DWI) eingeladen hatte. Die Winzer gehören zu den Agrarbranchen, die trotz der Dürreverhältnisse in Deutschland mit einer guten Ernte rechnen. Der Federweißer ist ein noch unfertiger Wein mit geringem Alkoholgehalt, erste Flaschen sind ein paar Tage nach der Lese erhältlich.