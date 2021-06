Weiter im Job trotz Rentenalter : Doppelte so viele Rentner berufstätig wie vor zehn Jahren

Wiesbaden Mehr als ein Drittel der noch arbeitenden Rentner ist dem Statistischen Bundesamt zufolge auf das zusätzliche Einkommen angewiesen. Doch besonders Hochqualifizierte arbeiten länger, als sie müssten.

In Deutschland arbeiten viele Menschen länger als früher. Im Jahr 2019 waren 8 Prozent der Menschen über 65 Jahren noch erwerbstätig, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag berichtete. Der Anteil war damit doppelt so hoch wie zehn Jahre zuvor mit 4 Prozent. Seit 2012 steigt das Renteneintrittsalter stufenweise an, von 65 auf 67 im Jahr 2031.