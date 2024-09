Bundesweiter Warnstreik „Ärzte am Limit“ – Tausende fordern bessere Arbeitsbedingungen

Der Marburger Bund zählte eigenen Angaben zufolge rund 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kundgebung auf dem Frankfurter Römerberg, die Polizei rund 2400. Die Ärztinnen und Ärzte trugen Schilder mit der Aufschrift „Alles hat ein Ende nur der Bereitschaftsdienst hat keins“ und „Ärzte am Limit = Patient in Gefahr“. Sie reisten aus mehreren Bundesländern an, darunter Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Niedersachsen.