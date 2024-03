Wann ein Streik nicht verhältnismäßig ist Warum die Bahn vor Gericht meistens scheitert

Bahnkunden, die auf die Justiz gehofft hatten, wurden am Dienstag enttäuscht: Sowohl das Arbeitsgericht Frankfurt als auch das Hessische Landesarbeitsgericht sahen keinen Grund, den von der Lokführer-Gewerkschaft GDL angekündigten Streik zu stoppen. Die Verhältnismäßigkeit sei nicht verletzt. Und so fuhren die meisten Züge nicht. Die Bahn hatte versucht, den Streik als unverhältnismäßig verbieten zu lassen, die Vorlaufzeit von 22 Stunden sei viel zu kurz gewesen. Die GDL hatte den Streik am Sonntagabend angekündigt. Er begann am Montagabend im Güterverkehr und am frühen Dienstagmorgen im Personenverkehr.