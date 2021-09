Verdi macht Druck : Kundgebung für mehr Geld im Handel in NRW

Dortmund Rund 2000 Beschäftigte waren in Dortmund am Donnerstag zusammengekommen. Die Gewerkschaft Verdi fordert vom Handelsverband NRW 4,5 Prozent mehr Gehalt, Lohn und Ausbildungsvergütung.

Im Tarifkonflikt beim Handel in Nordrhein-Westfalen hat die Gewerkschaft Verdi ihren Forderungen mit einer Kundgebung und einem Demonstrationszug in Dortmund Nachdruck verliehen. Rund 2000 Beschäftigte des Einzelhandels sowie des Groß- und Außenhandels waren nach Angaben von Polizei und Gewerkschaft am Donnerstag in die Ruhrgebietsstadt gekommen.