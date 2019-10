"Deutliche Entgeltzuwächse" : Verdi einigt sich im Tarifstreit mit der Postbank

Ein Schild mit dem Logo der Postbank ist an der Fassade einer Bankfiliale angebracht.

Berlin Im Tarifstreit zwischen der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Postbank ist nach Angaben der Gewerkschaft eine Einigung erzielt worden. Wie Verdi am Donnerstag mitteilte, sind dabei "deutliche Entgeltzuwächse" vorgesehen.

"Möglich war das nur, weil sich Tausende Kolleginnen und Kollegen an Streiks beteiligt hatten", erklärte Verhandlungsführer Jan Duscheck. Im Einzelnen sieht das Tarifergebnis - das die Verdi-Mitglieder noch bestätigen müssen und das eine Laufzeit bis Ende 2021 hat - Gehaltssteigerungen von drei Prozent ab November 2019 vor. Ab Januar 2021 steigen die Gehälter um weitere 1,75 Prozent.

Für Beschäftigte des Postbank Filialvertriebs und der Postbank Direkt erhöhen sich die Gehälter in der zweiten Stufe um mindestens 110 Euro, wie Verdi weiter mitteilte. Jeder Beschäftigte bekommt demnach ein Wahlrecht, ob die Gehaltserhöhungen in Geld oder in Form von mehr Freizeit erfolgen.