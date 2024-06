Große Unterschiede So viel Urlaubsgeld gibt es in den verschiedenen Branchen

Reisen wird immer teurer. Schon 2023 waren die Preise für den Sommerurlaub um rund 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen – und in diesem Jahr ziehen sie noch einmal kräftig an, wie das Bat-Freizeit-Forschungsinstitut in Hamburg erhoben hat. Kein Wunder, dass ein Viertel der Befragten bei einer Umfrage der Forschungsgemeinschaft „Urlaub und Reisen“ sagte, man könne sich 2024 keine Reise leisten.