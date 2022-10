Ungeliebter Montag : Jeder Zehnte freut sich auf den Wochenanfang

Eschborn Ob nun von „Montagsblues“ oder „Sunday Scaries“ die Rede ist: Grauen vor dem Wochenstart ist einer Umfrage zufolge in Deutschland wenig verbreitet. Man ist aber gerne vorbereitet.

Löst der Gedanke an den Montag und den Start der neuen Arbeitswoche bereits sonntags Angst bei Ihnen aus? Dieses auch als „Sunday Scaries“ bezeichnete Gefühl betrifft in Deutschland nur wenige, so das Ergebnis einer repräsentativen Studie, die YouGov im Auftrag der Jobplattform Monster durchgeführt hat.

Nur ein Zehntel (10 Prozent) der Befragten gibt darin an, dass der Gedanke an den Wochenstart bereits Grauen in ihnen weckt. Häufiger ist das Gegenteil der Fall: 17 Prozent sagen, sie fühlen sich am Sonntagabend noch tiefenentspannt und verschwenden keinen Gedanken an Montag. Zehn Prozent freuen sich sogar auf den Wochenstart.