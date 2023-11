Ifo-Umfrage 84 Prozent der Unternehmen halten an Homeoffice-Regeln fest

84 Prozent der befragten Firmen wollen ihre jeweils aktuellen Regeln zum Homeoffice beibehalten, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Münchner Ifo-Instituts unter 9000 Firmen hervorgeht. „Dies gilt in allen Wirtschaftszweigen sowie bei kleineren, mittleren wie größeren Unternehmen gleichermaßen“, sagte Ifo-Forscher Simon Krause. Nur jeweils acht Prozent möchten ihre Regeln noch verändern. „Trotz der öffentlichen Debatte um die Rückkehr ins Büro hat sich das Homeoffice in der Arbeitswelt fest etabliert“, ergänzte Krause.