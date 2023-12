Trotz Rekord an unbesetzten Lehrstellen Ausbildungsmarkt erholt sich

Nach dem Einbruch in der Corona-Krise erholt sich der Ausbildungsmarkt in Deutschland zunehmend – allerdings klettert die Zahl unbesetzter Lehrstellen auf ein Rekordniveau. Bundesweit wurden in diesem Jahr 489.200 duale Ausbildungsverträge neu abgeschlossen und damit drei Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) am Mittwoch mitteilte. Seit dem massiven Rückgang im Pandemie-Jahr 2020 stieg die Zahl neuer Ausbildungsverträge zwar um rund 21.700, sie bleibt aber weiter um 35.900 oder 6,8 Prozent unter dem Niveau von 2019, also vor Ausbruch der Virus-Pandemie.