Trotz Fachkräftemangel: Neueinstellungen sind zu 41 Prozent befristet

Berlin Die Arbeitslosigkeit ist niedrig, es gibt viele freie Stellen, die Unternehmen klagen über einen Fachkräftemangel. Trotzdem werden viele Arbeitnehmer immer noch befristet eingestellt. Frauen sind häufiger betroffen als Männer.

„Sichere und gute Arbeit hat auch in dieser großen Koalition keine Lobby - gerade junge Menschen und Frauen wird eine planbare, sichere Zukunft verwehrt“, kritisierte Susanne Ferschl, Vize-Chefin der Linksfraktion im Bundestag. Es sei höchste Zeit, Befristungen auf ein Mindestmaß zu reduzieren und sachgrundlose Befristungen ganz zu verbieten, betonte sie.

Es gibt einen leichten Trend zu mehr unbefristeten Jobs. So schwankte die Quote der befristeten Arbeitsverhältnisse in den vergangenen Jahren zwischen 41 und 46 Prozent. 2016 lag sie bei 45 und 2015 bei 41 Prozent.