Tipps vom Karrierecoach Warum Teilzeitarbeit dem Lebenslauf nicht schadet

Ob Elternzeit, die Pflege Angehöriger oder einfach eine Vier-Tage-Woche: Viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen haben Abschnitte im Job, wo sie nicht Vollzeit arbeiten. Will man sich woanders bewerben, gehört dazu in der Regel ein Lebenslauf – muss darin stehen, was Teil- und was Vollzeit war?