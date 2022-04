Teilabschluss für Chemie : Beschäftigte erhalten einmalig 1400 Euro

Wiesbaden/Hannover Vor dem Start der Tarifgespräche in der Chemiebranche lagen die Vorstellungen von Gewerkschaft und Arbeitgebern weit auseinander. Nun gelang schon beim zweiten Treffen auf Bundesebene eine Einigung. Einige Punkte bleiben aber ausgeklammert.

In der ersten großen Flächentarifrunde dieses Jahres gibt es für die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie nur einen vorläufigen Teilabschluss. Die Gewerkschaft IG BCE und der Arbeitgeberverband BAVC einigten sich am Dienstag in Wiesbaden auf eine Einmalzahlung von 1400 Euro je Beschäftigtem. Wegen des Ukraine-Kriegs und der stark gestiegenen Energiepreise sehen beide Seiten darin eine „Brückenlösung“ bis Herbst. Die Gespräche wurden vorläufig ausgesetzt - im Oktober soll dann weiter verhandelt werden.