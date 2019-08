Kritik an Marktöffnungsplänen von Scheuer : Taxi-Chef schlägt Alarm und warnt vor Pleitewelle

Berlin Der Streit über die Liberalisierung des Fahrdienstmarktes ist noch nicht beigelegt. Im Gegenteil: Der Taxiverband warnt jetzt vor erheblichen Folgen für das klassische Gewerbe, sollten die Marktöffnungspläne des Verkehrsministers umgesetzt werden.

Es sind stürmische Zeiten für den Taxi-Chef. Am Taxistand vor dem Berliner Bahnhof Friedrichstraße trifft Michael Müller auf Fahrer, um deren Zukunft er kämpft. Müller hat in Göttingen selbst einen Taxibetrieb, aber er ist derzeit häufig in der Hauptstadt. Denn es geht um viel. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will den Markt öffnen. Wesentliche Auflagen für neue Mobilitätsdienstleister wie Uber sollen gestrichen werden. Das klassische Taxigewerbe sieht das als Bedrohung.