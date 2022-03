Nach mehreren Warnstreiks : Tarifeinigung für Flughafen-Sicherheitspersonal

Berlin In den Tarifverhandlungen für die rund 25.000 Beschäftigten bei der Flughafensicherheit gibt es eine Einigung. Zuvor hat es mehrere Warnstreiks gegeben, die den Luftverkehr an vielen Flughäfen erheblich beeinträchtigt hatten.

Es sei mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) ein „umfassendes Tarifergebnis“ erzielt worden, teilte Verdi nach der sechsten Tarifverhandlungsrunde am Montag mit. In dem Tarifkonflikt hatte die Gewerkschaft wiederholt zu Warnstreiks aufgerufen, die den Luftverkehr an vielen Flughäfen erheblich beeinträchtigt hatten.