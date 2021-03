Tarifstreit in der Pandemie : IG Metall plant Warnstreiks im Autokino-Format

Düsseldorf Versammlungen vor den Werkstoren mit vielen Hundert Teilnehmern - in Corona-Zeiten ist das nicht möglich. Die IG Metall weicht deshalb auf alternative Protestformen aus. Die Arbeitgeber sollen den Unmut der Beschäftigten auch in der Pandemie zu spüren bekommen.

Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie startet die IG Metall am Dienstag Warnstreikaktionen unter Corona-Bedingungen. Da Versammlungen mit vielen Teilnehmern vor den Werkstoren kaum möglich sind, weicht die Gewerkschaft auf alternative Protestformen aus. In Nordrhein-Westfalen organisiert sie Kundgebungen im Autokino-Format.

Auf großen Parkplätzen und anderen Flächen lässt die IG Metall LED-Wände aufstellen, die Teilnehmer an dem Warnstreik können die Reden in ihren Fahrzeugen verfolgen. In NRW sind am Dienstag vier solcher Veranstaltungen geplant, die erste um 7.30 Uhr in Dortmund auf einem Parkplatz der Westfalenhallen. Dort wird der NRW-Bezirksleiter der Gewerkschaft, Knut Giesler, sprechen.