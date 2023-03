Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst Wie oft Warnstreiks erlaubt sind

Mehr als 30.000 Menschen haben sich am Dienstagvormittag in Mönchengladbach, Köln und Gelsenkirchen versammelt, um für 10,5 Prozent mehr Lohn im öffentlichen Dienst zu demonstrieren. Am zweiten Streiktag legten nicht mehr nur die Beschäftigten im öffentlichen Personennahverkehr, sondern auch Erzieherinnen und Erzieher, Verwaltungsfachangestellte, Sparkassen-Mitarbeitende und viele mehr die Arbeit nieder.