Tag der Arbeit am 1. Mai Die Deutschen arbeiten zu wenig – sind wir zu faul?

Unter jungen Leuten ist oft von der „Neuen Arbeit“ die Rede. Anders als ihre Eltern sehen sie nicht den Lebenssinn in Berufstätigkeit. Familie, Freunde, Freizeit nehmen einen gleichwertigen Rang in ihren Wertehierarchie ein. Das ist in Ordnung und entspricht den Präferenzen insbesondere der jungen Menschen. Die Gewerkschaften, die ihre Errungenschaften am 1. Mai gerne feiern, haben wesentlich dazu beigetragen, die Wochenarbeitszeiten zu kürzen. Ein besonderer Coup ist der Vereinigung der Lokführer gelungen, die künftig statt 38 nur noch 35 Stunden bei gleichem Verdienst arbeiten müssen. Auch ist zu bedenken, dass die Deutschen eine der höchsten Quoten bei der Erwerbstätigkeit haben und erst relativ spät in Rente oder Pension gehen. Deshalb nimmt die Gesamtzahl der geleisteten Arbeitsstunden sogar leicht zu.