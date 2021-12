Studie : Frauen wollen eher Arbeitgeber wechseln als Männer

Berlin Frauen sind laut einer Studie eher zu einem Wechsel des Arbeitgebers bereit als Männer. Das ergab eine Studie der Beratungsgesellschaft EY.

Bei einer am Freitag veröffentlichten Befragung im Auftrag der Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY) gaben 18 Prozent der Arbeitnehmerinnen an, sich in fünf Jahren bei einem anderen Unternehmen zu sehen. Bei den Männern waren es nur zwölf Prozent. Ebenfalls 18 Prozent der weiblichen Beschäftigten suchen demnach aktuell nach einem neuen Arbeitgeber, von den Männern gaben dies 16 Prozent an. Für die alle zwei Jahre durchgeführte EY-Jobstudie wurden mehr als 1500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland befragt.