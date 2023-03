Verdi und EVG legen Verkehr am Montag lahm Was Beschäftigte zum Streik wissen müssen

Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) stürzen Deutschland am Montag in ein Verkehrschaos. Züge, Busse, Bahnen, Flugzeuge und sogar die Binnenschifffahrt sind betroffen. Die Deutsche Bahn stellt ihren Fernverkehr ein, in sieben Bundesländern – darunter in NRW – wird es auch keinen Nahverkehr geben. Was das für Beschäftigte, Unternehmen, Eltern und Schüler bedeutet.