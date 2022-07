Streik an deutschen Flughafen : Arbeitskämpfe müssen das Gemeinwohl beachten

Meinung Gewerkschaften haben Macht und damit Verantwortung – auch der Allgemeinheit gegenüber. Ob ein Streik im Luftverkehr noch verhältnismäßig ist, könnten demnächst auch Gerichte klären. Warum die Politik hier tätig werden muss.

Lufthansa hat an diesem Mittwoch fast alle Flüge in Frankfurt, München und Berlin gestrichen. In Zeiten, in denen Passagiere ohnehin oftmals stundenlang in Warteschlangen stehen müssen und am Ende den Flug dann doch verpassen, mutet der Warnstreik Verdis befremdlich an. Das Prinzip „Corporate Social Responsibiliy“ ist in aller Munde: Ein Unternehmen ist nicht nur den Eigentümern, nicht nur den Arbeitnehmern, sondern auch der Allgemeinheit verpflichtet. Doch eine soziale Verantwortung haben auch die Gewerkschaften. Ihre Gestaltungsmacht bringt Gestaltungsverantwortung mit sich. Dieser müssen Sie sich stellen – und zwar in all ihrem Tun.