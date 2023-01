Zahlen des Statistischen Bundesamts „Stille Reserve“ am deutschen Arbeitsmarkt bei 3,1 Millionen

Für den Standort Deutschland ist diese hohe Zahl ein Problem, da viele Unternehmen händeringend nach Mitarbeitern suchen. Allein die Zahl der offiziell bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten offenen Stellen ist im vergangenen Jahr um 139.000 auf durchschnittlich 845.000 gestiegen. Fast in allen Branchen wird über einen Mangel an Fachkräften geklagt, weshalb in vielen Firmen nicht alle Aufträge angenommen oder rasch abgearbeitet werden können. Das Problem dürfte sich in den kommenden Jahren noch verschärfen, wenn die geburtenstarken Jahrgänge („Baby-Boomer“) in Rente gehen.