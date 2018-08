Statistisches Bundesamt: Jede vierte alleinerziehende Mutter war 2017 arbeitslos

Berlin Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind Alleinerziehende und ihre Kinder häufig von Armut bedroht. Mehr als die Hälfte der arbeitslosen Mütter wären allerdings an einem Job interessiert.

Mehr als ein Viertel der alleinerziehenden Mütter ist im Jahr 2017 arbeitslos gewesen. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor, die am Donnerstag in Berlin veröffentlicht wurden. Familiäre oder persönliche Gründe seien die am häufigsten genannten Hinderungsgründe dafür.

55 Prozent der nicht erwerbstätigen Mütter wären allerdings an einem Job interessiert, hieß es. Anders sieht es laut Angaben der Behörde bei nicht erwerbstätigen Mütter aus, die in einer Beziehung leben: Von ihnen wünschen sich nur 29 Prozent eine Arbeitsstelle. Die Zahl der Familien mit nur einem Elternteil stieg demnach in den vergangenen 20 Jahren um 200.000 auf 1,5 Millionen Familien im vergangenen Jahr an - das ist ungefähr jede fünfte Familie in Deutschland. 2017 gab es insgesamt 8,2 Millionen Familien.