Hohe Ansprüche an sich selbst So vermeiden Sie Stress im Job

Es kann aber auch vorkommen, dass man einfach mal eine kurze Pause braucht. „Wir bewegen uns viel zu wenig im Alltag – gehen Sie am besten jeden Tag in der Mittagspause eine Runde an die frische Luft, machen Sie regelmäßig Sport in ihrer Freizeit, um den Kopf freizubekommen“, so Fischedick. Das Wichtigste sei es, sich um sich selbst zu kümmern – nur dann könne man weiterhin gute Leistungen erbringen. Also das Handy in den Pausen weglegen, das Gehirn nicht unnötig mit Informationen aus den sozialen Medien belasten. Und: Herausfinden, was einem guttut. Der eine braucht kleinteilige To-Do-Listen, um schnell Aufgaben abhaken zu können, der andere fühlt sich davon erschlagen. „Ich habe für mich herausgefunden, dass ich eine Stunde nach dem Mittagessen ein Tief habe und dann am besten Aufgaben erledige, über die ich nicht so viel nachdenken muss – also Mails sortieren, Unterlagen abheften oder ähnliches. Danach kann ich wieder durchstarten“, sagt Fischedick. Oft helfe es auch, die schwierigste Aufgabe gleich zu Beginn des Arbeitstages zu erledigen. Dann habe man den Kopf frei für den Rest.