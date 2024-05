Ranking So steht Deutschland beim Mindestlohn im Europa-Vergleich da

Außerhalb der EU ist in Europa der WSI-Auswertung zufolge Großbritannien der Spitzenreiter mit 11,98 Euro Mindestlohn pro Stunde (National Living Wage für Arbeitnehmer ab 23 Jahren). In der Türkei liegt er bei 3,98 Euro, in Serbien bei 3,12 Euro und in Nordmazedonien bei 2,79 Euro. In diesen beiden Ländern wird der Mindestlohn jedoch als Nettolohn festgelegt, deshalb handelt es sich laut WSI um eine Schätzung. Danach folgen Albanien mit 2,11 Euro und Moldawien mit 1,51 Euro. In Russland liegt die Lohnuntergrenze bei 1,20 Euro pro Stunde, in der Ukraine sogar nur bei 1,08 Euro.