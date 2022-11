Wegen rassistischer Chats : Gericht bestätigt fristlose Entlassung von Zeitsoldat

Hannover Ein Zeitsoldat war Mitglied in einer Whatsapp-Gruppe mit sittenwidrigen, rassistischen und pornografischen Inhalten und wurde deshalb entlassen – dagegen klagte er. Das Verwaltungsgericht Hannover wies nun die Klage ab. So argumentierte das Gericht.

Die fristlose Entlassung eines Zeitsoldaten im Zusammenhang mit rassistischen Chats ist rechtens. Das Verwaltungsgericht Hannover wies am Mittwoch die Klage des Mannes gegen seinen Rausschmiss im Januar 2021 ab, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Gegen das Urteil kann er vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg Berufung beantragen. (AZ: 2 A 3031/21)

Die Dienststelle des Gefreiten hatte den Angaben zufolge im Oktober 2020 Kenntnis davon erhalten, dass er Mitglied in einer WhatsApp-Gruppe war, in der Bilder, Memes und Videos mit sittenwidrigen, rassistischen und pornografischen Inhalten geteilt wurden. Sein Mobiltelefon habe zudem „weitere einschlägige Mediendateien“ enthalten.

Das Gericht betonte, die Dienstpflicht eines Soldaten umfasse nicht nur die Pflicht, die freiheitlich-demokratische Grundordnung anzuerkennen, sondern auch für ihren Erhalt einzutreten. Die langfristige Mitgliedschaft in einer Chatgruppe, in der Verbrechen der NS-Diktatur verharmlost, gebilligt und verherrlicht sowie in hohem Maße rassistische und diskriminierende Inhalte geteilt werden, sei mit dieser Verpflichtung unvereinbar.