Nachwuchs gesucht Einstiger Bergbaukonzern RAG sucht wieder Auszubildende

Mehr als sechs Jahre nach dem Ende des deutschen Steinkohlebergbaus will der einstige Zechenbetreiber RAG wieder Auszubildende einstellen. Erlernt werden kann ab August 2025 unter anderem der Beruf des Umwelttechnologen oder der Umwelttechnologin für Abwasserbewirtschaftung, wie das Unternehmen in Essen mitteilte. Der Nachwuchs soll dabei unter anderem lernen, wie man riesige Tauchpumpen instand hält. Sie sorgen an sechs Standorten im Ruhrgebiet dafür, dass der Grubenwasserstand bestimmte Höhen nicht überschreitet.