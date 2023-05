Laut Studie Das sind die fünf größten Produktivitätskiller im Büro

Besonders unproduktiv machen der Studie zufolge Meetings. Insgesamt fänden davon zu viele statt und seien in der Regel nicht sonderlich effizient. 58 Prozent der Befragten gaben an, dass es schwierig sei, innerhalb eines virtuellen Meetings zu brainstormen, 57 Prozent empfanden es als schwierig, einem Meeting zu folgen, wenn man wegen möglicher anderer Termine erst später dazu stoßen könne. 55 Prozent der Befragten führten an, die nächsten Schritte im Anschluss an einem Meeting seien unzureichend definiert und dass es schwierig sei, ein Meeting hinterher zusammenzufassen (56 Prozent).