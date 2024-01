Schwache Wirtschaft Online-Händler Ebay baut 1000 Jobs ab

Der Online-Händler Ebay streicht rund 1000 Arbeitsplätze oder schätzungsweise neun Prozent seiner Vollzeitstellen. Die Zahl der Beschäftigten und die Kosten hätten das Wachstum des Unternehmens in einer sich abschwächenden Wirtschaft überstiegen, hieß es zur Begründung. Auch die Zahl der Verträge für Aushilfskräfte werde in den kommenden Monaten reduziert, erklärte Ebay-Chef Jamie Iannone in einer Botschaft an die Beschäftigten.