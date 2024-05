Gehälter von mehr als 4000 Euro „In der Pflege wird gut verdient“

Alten- und Krankenpfleger in Nordrhein-Westfalen verdienen deutlich mehr als eine durchschnittliche Fachkraft in anderen Berufen. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Landesamt Nordrhein-Westfalen IT.NRW am Dienstag veröffentlicht hat. Als Fachkraft werden in der Statistik Berufe mit fachlich ausgerichteter Tätigkeit bezeichnet, denen zumeist eine zwei- bis dreijährige Ausbildung vorangeht. Demnach lag der Bruttomonatsverdienst einer Gesundheits- oder Krankenpflegefachkraft in NRW im April 2023 bei fast 4100 Euro. Zum Vergleich: Fünf Jahre zuvor bekam ein Krankenpfleger laut IT.NRW noch gut 3600 Euro.