Gemessen am Verdienst In welchen deutschen Städten sich Normalverdiener besonders gut Eigentum leisten können - und wo nicht

Ein neues Ranking zeigt, in welchen deutschen Städten die Immobilienpreise im Verhältnis zum Durchschnittsgehalt am höchsten und wo sie am niedrigsten sind. Gleich mehrere NRW-Städte haben es in die Top Ten geschafft.

29.09.2023, 16:27 Uhr

16 Bilder Deutsche Stadt unter Top Ten - das sind die lebenswertesten Städte der Welt 16 Bilder Foto: Endermann, Andreas (end)

(hf)