Gestaffelte Sozialabgaben vorgeschlagen : Bertelsmann Stiftung fordert Reform zur Abschaffung von Minijobs

Ein Kellner trägt ein Tablet mit leeren Wassergläsern. Besonders in der Gastronomie sind in der Corona-Pandemie viele Minijobs weggefallen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Gütersloh Die Bertelsmann Stiftung spricht sich für eine Abschaffung der Minijobs aus. Stattdessen sollten die Sozialversicherungsbeiträge für untere Einkommensgruppen reduziert werden, so die Stiftung. Union und FDP sind gegen die Abschaffung.

Mehr Beschäftigte, krisenfeste Jobs und Wirtschaftswachstum: Eine Reform zur Abschaffung der Minijobs und eine Reduktion der Sozialversicherungsbeiträge für untere Einkommensgruppen würde nach Einschätzung der Bertelsmann Stiftung „viele Gewinner“ hervorbringen. Das Bruttoinlandsprodukt würde bis 2030 um 7,2 Milliarden Euro wachsen und die Beschäftigung um 165.000 steigen, lautet das Ergebnis einer am Mittwoch veröffentlichten Modellrechnung im Auftrag der Stiftung.

In der Corona-Krise hätten 870.000 Minijobberinnen und -jobber ihren Job verloren, betonte die Bertelsmann Stiftung. Sie liefen besonders Gefahr, arbeitslos zu werden, da sie nicht in die Sozialversicherung einzahlen und somit keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld oder Arbeitslosengeld haben. Konkret sei die Gefahr, den Minijob zu verlieren, zwölfmal höher als für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte.

Der Vorschlag der Ökonomen Tom Krebs und Martin Scheffel sieht die Abschaffung der Minijobs und eine Entlastung unterer Einkommen vor: Sozialversicherungsabgaben würden ab dem ersten verdienten Euro fällig, allerdings mit einem anfangs sehr geringen Beitragssatz. Die Durchschnittsbelastung stiege linear von null Prozent bei keinem Verdienst auf 20,2 Prozent bei einem monatlichen Bruttoeinkommen von 1800 Euro an. Das ist die obere Niedriglohngrenze für eine vollzeitbeschäftigte Erwerbsperson.

Wer mehr arbeiten will, werde also bestraft, beklagte die Stiftung. „Die heutigen Minijobs müssen so reformiert werden, dass sich mehr Arbeit auch für alle lohnt“, sagte Jörg Dräger, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung. Für Minijobs entfiele damit zwar das bekannte Prinzip „brutto gleich netto“ – allerdings steige auch die Chance auf einen höheren Lohn, und die Ausweitung der geringfügigen Beschäftigung auf eine Teilzeitbeschäftigung würde sich mehr lohnen.