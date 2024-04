Michael Vassiliadis zur neuen Macht der Gewerkschaften „Die meisten wollen jetzt einfach mehr Geld“

Interview · Der mächtige Chef der IG BCE sagt, wie lange er der Ampel noch gibt und was er von der Wirtschaftswende der FDP samt Atomkraft hält. Er hat klare Forderungen an Bayer und Covestro: „Anderson muss in den nächsten Jahren liefern.“

30.04.2024 , 05:00 Uhr

Michael Vassiliadis ist der Chef der drittgrößten Gewerkschaft. Er hat einst bei Bayer gelernt. Foto: Stefan Koch/IGBCE

Von Antje Höning Leiterin der Wirtschaftsredaktion