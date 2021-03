Schließungen von Märkten : Media Markt und Saturn streichen bis zu 1000 Stellen

Düsseldorf In den kommenden Jahren kommt es zu einem hohen Stellenabbau bei dem Elektronikhändler. Zudem werden wohl 13 Märkte geschlossen. Grund ist eine Umstrukturierung.

Deutschlands größter Elektronikhändler Media-Markt-Saturn will in der Bundesrepublik bis zum Herbst 2022 bis zu 1000 Arbeitsplätze streichen. 13 der 419 Märkte würden voraussichtlich geschlossen, berichtete die Deutschland-Geschäftsführung des Unternehmens in einem Brief an die Mitarbeiter. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Zuvor hatte die „Lebensmittel Zeitung“ über den Schritt berichtet.