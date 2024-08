Projekt gegen Personalmangel Wenn Studenten Straßenbahn fahren...

Marleen Quurk sitzt in den Semesterferien in der Fahrerkabine einer Straßenbahn der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (rnv) in Mannheim. Sie blinkt, beschleunigt, bremst die Bahn - und beobachtet die Umgebung. „Straßenbahnfahren ist ein ganz anderes Gefühl als Autofahren“, sagt die 26-Jährige. „Dadurch, dass man eben nicht die Möglichkeit hat, auszuweichen, muss man mit einem sehr vorausschauenden Blick fahren.“ Neben ihr steht Fahrlehrer Thierry Erbert und korrigiert ihre Fahrweise. Die 26-Jährige, die sonst Management an der Universität Mannheim studiert, lernt in diesen Wochen Tram fahren.