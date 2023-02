Stress bei der Arbeit Laut Krankenkasse immer mehr Berufstätige seelisch erschöpft

) habe unter ihren bundesweit 1,6 Millionen Versicherten im vergangenen Jahr rund 16 Prozent mehr Krankschreibungen aufgrund seelischer Leiden verzeichnet als in 2021, teilte die Krankenkasse mit Sitz in Hannover am Samstag mit. Am häufigsten betroffen seien Beschäftigte in der Krankenpflege sowie in der Erziehung und Sozialarbeit.