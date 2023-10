Was Eltern wissen müssen Kinderkrankengeld - welche Erleichterungen geplant sind

Schon jetzt sind viele Kinder krank, im Winter drohen weitere Infektionswellen. Um Eltern die Versorgung zu erleichtern, plant Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) Erleichterungen: „Wir setzen durch, dass Eltern nicht mehr am ersten Tag, an dem das Kind krank ist, zum Arzt laufen müssen, um das Kinderkrankengeld in Anspruch zu nehmen“, sagte er der „Bild am Sonntag“. Das sei unsinnige Bürokratie. „Wir können den Eltern da vertrauen. Erst ab dem vierten Krankheitstag wird der Arztbesuch notwendig.“ Die Änderung solle noch in diesem Winter gelten. Die Verbraucherzentrale NRW begrüßte die Pläne: Dies könne Familien und Kinderarztpraxen entlasten, so eine Kassenexpertin. Unabhängig davon seien aber die Regeln für die Entschuldigung der Kinder in Schulen. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) will erst Details wissen: „Bevor wir die Ankündigung des Ministers bewerten, warten wir zunächst auf die Konkretisierung.“