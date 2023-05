Laut Studie Welche Aufgaben Angestellte und Führungskräfte gerne einer KI übertragen würden

Anders als erwartet sind Führungskräfte in Unternehmen nicht in erster Linie darauf aus, mittels KI-Technologien ihre Mitarbeiteranzahl zu reduzieren. Mit 31 Prozent liegt doppelt so viel Interesse darauf, die Produktivität der Mitarbeiter mithilfe von KI zu erhöhen. Auch die Unterstützung der Mitarbeiter bei notwendigen, aber sich im Ablauf wiederholenden Aufgaben würden 29 Prozent der Unternehmensleiter begrüßen. Die Reduktion von Tätigkeiten mit geringem Anspruch fänden 25 Prozent der Unternehmensleiter sinnig, 24 Prozent würden die menschlichen Fähigkeiten in der Arbeit ihrer Mitarbeiter ausbauen, sofern die KI bei den anderen Prozessen mit unterstützt.