Arbeitgebertag Scholz ruft die Wirtschaft zu „liebevoller“ Arbeit an der Veränderung auf

Olaf Scholz (SPD) hat noch etwas vor. Kurz nach seinem Auftritt vor den versammelten Arbeitgebern reist der Kanzler am Dienstag ins Kriegsgebiet, nach Israel. Umso erstaunlicher ist es, dass Scholz seinen Termin beim diesjährigen Arbeitgebertag nicht abgesagt hat. Und umso mehr mag es auch erstaunen, dass der Kanzler zu scherzen aufgelegt ist. Jahrzehnte habe man damit zugebracht, „liebevoll“ und „mit viel Spaß am Detail“ dafür zu sorgen, dass die Dinge in Deutschland kompliziert geworden sind, sagt Scholz mit Blick auf überbordende Bürokratie und lange Planungs- und Genehmigungsverfahren, die die Wirtschaft stark belasten. Jetzt müssten auch alle „liebevoll an der Veränderung“ mitarbeiten. „Ansonsten wird es nichts werden“, sagt der Kanzler.