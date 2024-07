Der Wunsch nach Veränderung Warum immer mehr Beschäftigte den Job wechseln wollen

Arbeitsmarktforscher Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) kann diese Beobachtung nur bedingt bestätigen. Es stimme zwar, dass es einen stärkeren Wettbewerb zwischen Betrieben gebe, was die Fachkräfte angehe. „Ich möchte nicht davon sprechen, dass Unternehmen aktiv abwerben. Aber wir beobachten schon, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer häufiger zwischen konkurrierenden Unternehmen wechseln – und Quereinsteiger oder Arbeitslose sehr viel seltener eingestellt werden“, sagte er unserer Redaktion. Allerdings würden die Beschäftigungsverhältnisse heutzutage nicht früher beendet als noch vor einigen Jahren – auch nicht von den Vertretern der Generation Z, also denjenigen, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurden. „Ihnen wird zwar häufig nachgesagt, dass sie ihre Arbeitsstellen mindestens alle zwei Jahre wechselten, aber auf dem Jobmarkt verhalten sie auch nicht anders als die Generationen vor ihnen. Zumindest in dieser Hinsicht“, sagt Weber.