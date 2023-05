Prognose des Weltwirtschaftsforums Diese Jobs werden in den nächsten vier Jahren boomen

Ein großes Beschäftigungswachstum wird zudem im Bildungswesen, in der Landwirtschaft und im digitalen Handel erwartet. Die Arbeitsplätze im Bildungswesen werden dem Report zufolge um zehn Prozent zunehmen, was drei Millionen zusätzliche Stellen in der Berufsbildung sowie an Universitäten und anderen Hochschulen bedeuten würde. Auch in der Landwirtschaft sollen drei Millionen neue Stellen geschaffen werden. Fachkräfte in der Landwirtschaft, insbesondere Personen, die im Umgang mit Landwirtschaftsmaschinen geschult sind, werden besonders gefragt sein.