1,6 Millionen Stellenanzeigen analysiert Kaum Lehrstellen für Hauptschüler

Doch warum schließen viele Unternehmen Hauptschüler von vornherein aus? Das liegt zum einen daran, dass immer mehr Menschen in Deutschland höhere Bildungsabschlüsse machen. Insgesamt gab es im Abschlussjahrgang 2021 laut Statistischem Bundesamt in Deutschland rund 770.000 Schulabsolventen, von ihnen hatten rund 264.000 das Abitur geschafft, 334.000 die Realschule absolviert und nur 122.000 die Hauptschule beendet. Deshalb sind die Erwartungen an die potenziellen Auszubildenden gestiegen. Zum anderen gibt es aber auch Vorurteile gegenüber Hauptschülern. Hering hat mit vielen Unternehmen darüber gesprochen, unter anderem Fielmann, Aldi Süd, Targo Bank, Westfleisch, Kind Hörakustik und einigen Mittelständlern. „Einige befürchten, dass Menschen mit Hauptschulabschluss weniger zuverlässig sind und Schwierigkeiten bei den Prüfungen haben könnten“, sagt die Sozialwissenschaftlerin. Aus ihrer Sicht müsse man genau an diesen Punkten ansetzen, Nachhilfeprogramme und Prüfungsunterstützung etablieren, Coaching anbieten. Und: Hauptschüler müssten explizit in den Stellenanzeigen angesprochen werden. Ansonsten würden sie sich nicht darauf bewerben.