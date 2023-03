Ifo-Umfrage Homeoffice wird weiterhin viel genutzt

Im verarbeitenden Gewerbe bieten vor allem die Hersteller von Bekleidung (28,8 Prozent) und die Automobilindustrie (27,3 Prozent) die Möglichkeit an, in den eigenen vier Wänden zu arbeiten. „Auf der anderen Seite gibt es Tätigkeiten, die einfach nicht mit Homeoffice vereinbar sind“, sagte Alipour. So ist in der Gastronomie der Anteil der Beschäftigten auf 1,6 Prozent gefallen, nach 2,3 Prozent im November. Auch in der Beherbergung (2,3 Prozent) und im Holzgewerbe (4,1) blieben die Quoten berufsbedingt sehr niedrig.