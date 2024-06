Heils Plan für ältere Arbeitnehmer und Witwen So soll der Steuerbonus für Rentner und Witwen funktionieren

Die Menschen in Deutschland werden immer älter, zugleich gibt es zu wenig Kinder und damit zu wenig künftige Beschäftigte. Das bedeutet für Deutschland ein doppeltes Problem: Es fehlen immer mehr Fachkräfte, die die Arbeit tun. Und es fehlt Geld in Staats- und Sozialkassen. Nun will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) gegensteuern und mit finanziellen Anreizen Menschen dazu bringen, über das Rentenalter hinaus weiter zu arbeiten. Er wolle einen Steuerbonus einführen für alle, die freiwillig länger arbeiten, sagte Heil der „Bild am Sonntag“.