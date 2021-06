Guter Start für generalistische Ausbildung : Mehr Auszubildende in der Pflege – trotz Corona

Frankfurt am Main Der Ruf nach mehr Nachwuchs in der Pflege ist nicht zuletzt seit der Pandemie groß. Hoffnung macht die gestiegene Zahl der Auszubildenden. Doch auch die Abbrecherquote ist hoch.

Im vergangenen Jahr haben offenbar mehr Menschen eine Ausbildung in der Pflege begonnen als in den Jahren zuvor. Das geht aus einem Beitrag zum zweiten Bericht der Konzertierten Aktion Pflege hervor, über den die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ vorab berichtet.

Nach langem Streit hatte sich die Politik auf eine grundlegende Reform der Pflegeausbildung verständigt, die 2020 in Kraft trat. Durch die Zusammenführung der drei bisherigen Pflegefachberufe in den Bereichen der „Altenpflege“, „Gesundheits- und Krankenpflege“ und „Gesundheits- und Kinderkrankenpflege“ soll der Pflegeberuf attraktiver gemacht werden. Die neue, generalistische Pflegeausbildung befähigt die Auszubildenden zur Pflege von Menschen aller Altersstufen in allen Versorgungsbereichen. Damit stehen diesen Auszubildenden im Berufsleben bessere Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten offen. Zugleich wurde damit auch eine Angleichung an andere EU-Länder vollzogen.