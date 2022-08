14,5 Prozent weniger Gehalt : Die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen schrumpft langsam

Düsseldorf Frauen verdienen noch immer 14,5 Prozent weniger als Männer, zeigt eine Studie. Vor 15 Jahren waren es 20 Prozent. Wo die Ursachen liegen und wie Arbeitgeber dagegen vorgehen können.

Frauen werden noch immer schlechter bezahlt als Männer. Der sogenannte unbereinigte Gender Pay Gap, also die tatsächliche Lohnlücke zwischen den Geschlechtern, liegt in Deutschland 2022 bei 14,5 Prozent. Unbereinigt bedeutet, dass die konkreten Einkommensunterschiede gemessen wurden – ohne etwa unterschiedliche Ausbildungshintergründe herauszurechnen. Zu dem Ergebnis kommt eine Studie des Verbands Forschender Arzneimittelhersteller (VFA). Vor 15 Jahren waren es noch 20 Prozent. „Somit hat der Pay Gap sich zwar verringert, doch von gleicher Arbeit für gleichen Lohn kann noch lange nicht die Rede sein“, sagt VFA-Ökonom Claus Michelsen, der die Studie leitete.

Darin schlüsselte Michelsen auch die Lohnlücken der einzelnen Branchen auf – und die sind beträchtlich: In der Sport- und Unterhaltungsbranche liegt der Gender Pay Gap mit 29 Prozent am höchsten, im Bereich Bibliotheken und Museen mit 1,6 Prozent am niedrigsten. Nur Erziehung und Unterricht können das mit minus 4,7 Prozent noch unterbieten. Hier werden Frauen also geringfügig besser bezahlt als Männer. Damit steht die Branche alleine da, in allen anderen bekommen männliche Beschäftigte mehr Geld. Warum das bei Erziehern und Lehrern anders ist – darüber kann Michelsen nur mutmaßen. Er geht davon aus, dass weibliche Beschäftigte dort höhere Qualifikationen vorweisen können. In der Sport- und Unterhaltungsbranche dagegen werde sehr strikt nach Geschlechtern getrennt, Sportlerinnen würden bekanntermaßen schlechter bezahlt. Es sei offensichtlich, dass die Strukturen diskriminierend seien. Doch könne die Studie die tiefer liegenden Gründe nicht benennen.